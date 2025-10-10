Счетная палата раскритиковала реализацию проекта «Профессионалитет»

«С 2022 года за счет оказанной господдержки совместно с предприятиями-партнерами создано 370 таких центров и образовательных кластеров по 24 отраслям экономики в 79 субъектах РФ. Всего в реализацию мероприятий было вовлечено более 2100 предприятий реального сектора экономики, инвестировавших в проект более 4,5 миллиарда рублей. Однако Минпросвещения не применяло к ним меры ответственности и не направляло требования о возврате части гранта в федеральный бюджет», — отмечает Счетная палата.