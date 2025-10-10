С 1 ноября повысят пособия семьям с детьми. Как изменятся меры социальной поддержки

— В рамках действующих выплат могут рассчитывать на увеличение пособий семьи, которые будут переоформлять выплаты с ноября 2025 года. Речь идёт про единое пособие, которое было назначено в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума в регионе, то в 2025 году при продлении пособия в ноябре у семьи есть вероятность увеличения размера пособия до 75 или 100%, — пояснила юрист.