Диетолог Мухина: в день без вреда для здоровья можно пить не более трех чашек кофе

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина назвала суточную норму потребления кофе. Если злоупотреблять данным напитком, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому в сутки нужно ограничиться тремя чашками. Переизбыток кофеина усиливает тревожность, приводит к нарушениям сна, повышает сосудистый тонус.
— Но при употреблении дозы в три раза больше тонус превращается в спазм, а концентрация внимания превращается в гиперцентрированность. Кофеин может повышать кортизол и адреналин в крови в ответ на стресс, — говорит диетолог NEWS.ru.
После употребления кофе ощущается прилив энергии, а на смену ему приходит длительный синдромом усталости.
Взрослому человеку не рекомендуется повышать дозу кофеина в 400 мг в сутки. В этих границах допустимо 2−3 чашки американо или капучино или 3−4 чашки эспрессо.
Если есть признаки чувствительности к кофеину, то не стоит употреблять больше 100−200 мг кофеина.
Перерыв между приемом кофе должен быть не менее 2−3 часов.
— Людям с тревожными расстройствами, гипертензией или аритмиями не рекомендуется пить больше одной кружки кофе с молоком в день, — сказала Марият Мухина.
Два раза в неделю эксперт посоветовала делать «кофейный выходной» и заменять кофе на травяной или зеленый чай, так же подойдет цикорий.