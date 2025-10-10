Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Тарбаев: с выходными новогодние каникулы составят 16 дней

Продолжительные праздники в новый год будут самыми долгими за последние годы.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние каникулы в 2026 году составят 12 дней. Но учитывая выходные, то продолжительность отдыха составит 16 дней.

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что в этом году выходные выпали удачно и будут дольше, чем обычно.

График составлен так, что начало рабочего года сдвигается почти на середину января. Выходные в январе удобно спланировать отдых и семейные поездки.

К тому же, не будет нарушен баланс рабочих дней и выходных в новом году.

Новогодние каникулы 2026 года окажутся одними из самых продолжительных за последние годы.

— А если к ним присовокупить два последних рабочих и два последних выходных дня декабря, каникулы можно растянуть до 16 дней, — говорит депутат NEWS.ru.

В итоге те, кто работают в пятидневку, будут заняты 247 рабочих дней в году.