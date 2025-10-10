Воспитательницу детсада в Санкт-Петербурге уволили после жалобы мигрантки

В Петербурге из детского сада № 89 уволили воспитательницу, которая проработала там 11 лет, из-за жалобы мигрантки.
По данным издания Lenta.ru, дочь приезжей без спроса взяла у другой девочки значок, возвращать вещь она отказалась и пожаловалась матери. Женщина пришла в образовательное учреждение и устроила скандал. Мигрантка якобы угрожала воспитательнице и администрации связями в диаспоре.
После этого педагогу намекнули о необходимости написать заявление на увольнение по собственному желанию. По словам воспитательницы, начальница устроила собрание, где призвала сотрудников вынудить коллегу покинуть свое место.
В настоящее время ситуацией заинтересовались представители Следственного комитета России, говорится в статье.
