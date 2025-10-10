Воспитательницу детсада в Санкт-Петербурге уволили после жалобы мигрантки

По данным издания Lenta.ru, дочь приезжей без спроса взяла у другой девочки значок, возвращать вещь она отказалась и пожаловалась матери. Женщина пришла в образовательное учреждение и устроила скандал. Мигрантка якобы угрожала воспитательнице и администрации связями в диаспоре.