Стало известно, когда певица Монеточка* предстанет перед судом в Москве

За это нарушение певице грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Это уже не первый случай привлечения артистки к ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах. Ранее она неоднократно привлекалась по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.