Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда певица Монеточка* предстанет перед судом в Москве

Басманный суд Москвы 28 октября рассмотрит административный протокол в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, признана в РФ иноагентом). Исполнительнице из Екатеринбурга грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Певица гастролирует за рубежом.

Басманный суд Москвы 28 октября рассмотрит административный протокол в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, признана в РФ иноагентом). Исполнительнице из Екатеринбурга грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Басманный райсуд Москвы 28 октября в 14:00 рассмотрит административный протокол в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, признана в РФ иноагентом), составленный Минюстом РФ. Ей инкриминируется нарушение порядка деятельности иноагента по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ — непредоставление или несвоевременное предоставление обязательных сведений в уполномоченный орган», — передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

За это нарушение певице грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Это уже не первый случай привлечения артистки к ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах. Ранее она неоднократно привлекалась по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.

Минюст РФ включил Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, сославшись на получение ею поддержки из-за рубежа, сбор средств в поддержку Украины и высказывания против СВО. В настоящее время певица проживает за пределами России.

*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов.