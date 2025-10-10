Трамп заявил, что чувствует себя отлично как физически, так и ментально

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о состоянии здоровью, он утверждает, что «чувствует себя отлично и физически, и ментально».
«Я также собираюсь пройти полугодовой медицинский осмотр, и, кажется, я в отличной форме, но я дам вам знать. Но нет, пока никаких проблем. Никаких проблем физически, я чувствую себя очень хорошо. Ментально я чувствую себя очень хорошо», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, в администрации США рассказали, что в пятницу Трампа ждёт плановый медосмотр. До этого в Белом доме заявляли, что у него была диагностирована «хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отёках и синяках». Журналист Сеймур Херш утверждал, что американские военные и чиновники отметили у Трампа когнитивные проблемы.
Ранее губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп страдает деменцией.