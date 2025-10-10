«Ты номер сделал?»: Кто возглавит новый «Аншлаг», если Дубовицкая окончательно отойдёт от дел

Забавно, что Александр Достман словно всегда стеснялся «Аншлага», подчёркивая, что это лишь малая часть доходов его фонда. Тем не менее, согласно базе «Спарк», бренд «Аншлаг» до сих пор принадлежит «Артэсу» и будет принадлежать ещё как минимум до 2029 года с возможностью продления. Другие товарные знаки фонда — «Ассоциация высокой моды» и «Национальная премия в области моды и дизайна». Выручка «Артэса» за прошлый год — 161 млн рублей, чистая прибыль — почти 12 млн. Среди соучредителей фонда и партнёров Достмана — кутюрье Валентин Юдашкин.