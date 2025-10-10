В Госдуме предложили ввести психологическую экспертизу игрушек

Игрушки назвали инструментом гибридной войны.
В Государственной думе предложили ввести обязательную психологическую и педагогическую экспертизу для детских игрушек. Такая мера необходима для борьбы с товарами, которые пропагандируют чуждые ценности и могут нанести вред психике ребенка. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«У нас социальная и санитарная экспертиза есть, но нет ни психологической, ни педагогической. И это приводит к тому, что буквально за один месяц продажи вот этих синих чудовищ возрастают в миллион раз», — сказала Буцкая. Ее цитату приводит издание РБК. Обсуждение прошло на круглом столе под названием «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты».
В ходе обсуждения депутаты назвали некоторые игрушки инструментами гибридной войны, которые «отрывают детей от любви к Родине». Отмечалось, что импортеры и производители порой маркируют деструктивные игрушки как сувениры или товары для детей старше 14 лет, чтобы вывести их из-под действия технического регламента.
Кроме введения экспертизы, участники дискуссии предложили усилить таможенный контроль, поддержать отечественных производителей и воссоздать в Сергиевом Посаде институт игрушек, который занимался бы их разработкой и оценкой. Также прозвучало мнение о необходимости экспортировать российские игрушки, чтобы продвигать за рубежом отечественные ценности и образы.
Ранее в Госдуме уже предлагали запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах и утвердить перечень рекомендованных товаров для детских садов. Эти инициативы объяснялись необходимостью защиты детей от деструктивного влияния и стандартизации безопасных игрушек в образовательных учреждениях.