В возрасте 88 лет скончался актёр сериала «Спрут» Паоло Боначелли

Ранее стало известно о кончине американского актёра Рона Дина, известного по участию в фильмах «Тёмный рыцарь» и «Рискованный бизнес». Актёр скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, о чём сообщила его супруга Мэгги Нефф. По её словам, Рон Дин до последнего сохранял стойкость и смог попрощаться со своими близкими. Рон Дин за свою карьеру сыграл более чем в 80 фильмах, часто исполняя роли полицейских и военных.