Конгрессвумен Луна заявила, что выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

В частности, это связано с усилиями Трампа по достижению соглашения между Израилем и ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна рассказала, что она официально выдвинула кандидатуру президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

По её словам, в частности, это связано с усилиями Трампа по достижению соглашения о прекращении огня между израильской стороной и движением ХАМАС.

«Я официально выдвигаю президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его смелого и беспримерного лидерства в деле продвижения мира во всем мире, в частности, благодаря его посредническим усилиям по достижению исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС», — написала Луна на своей странице в соцсети X*.

Республиканка отметила, что Трамп добился «заключения мирных соглашений между Арменией и Азербайджаном, а также ДРК и Руандой».

Напомним, Трамп заявил, что не добивается Нобелевской премии, а хочет спасти жизни.

По данным Reuters, у Трампа нет шансов на получение Нобелевской премии мира.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

