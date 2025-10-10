Конгрессвумен Луна заявила, что выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна рассказала, что она официально выдвинула кандидатуру президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
По её словам, в частности, это связано с усилиями Трампа по достижению соглашения о прекращении огня между израильской стороной и движением ХАМАС.
«Я официально выдвигаю президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его смелого и беспримерного лидерства в деле продвижения мира во всем мире, в частности, благодаря его посредническим усилиям по достижению исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС», — написала Луна на своей странице в соцсети X*.
Республиканка отметила, что Трамп добился «заключения мирных соглашений между Арменией и Азербайджаном, а также ДРК и Руандой».
Напомним, Трамп заявил, что не добивается Нобелевской премии, а хочет спасти жизни.
По данным Reuters, у Трампа нет шансов на получение Нобелевской премии мира.
