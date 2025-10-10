Ричмонд
Фальков и глава академии наук КНР договорились о сотрудничестве

В частности стороны будут развивать партнерство в проектах класса «мегасайенс», сообщили в Минобрнауки РФ.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел встречу с президентом Китайской академии наук Хоу Цзяньго, сообщает Telegram-канал Минобрнауки РФ. Стороны договорились о расширении сотрудничества, в частности, в рамках проектов класса «мегасайенс».

«Валерий Фальков провел встречу с президентом Китайской академии наук Хоу Цзяньго. Встреча прошла на площадке кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Стороны уделили особое внимание развитию партнерства в рамках проектов класса “мегасайенс”, — говорится в сообщении.

Стороны обсудили также взаимодействие по линии карбоновых полигонов, проведение совместных конкурсов научно-исследовательских проектов и создание единой платформы для формирования совместных проектов. Президент Китайской академии наук поддержал озвученные предложения и выразил готовность принять активное участие в их проработке.

В начале встречи Фальков отметил свой недавний визит в Китай, в рамках которого он встретился с министром науки и технологий КНР Инь Хэцзюнем и посетил Институт физики высоких энергий Китайской академии наук, где готовится к запуску высокоэнергетический источник фотонов. В городе Хэфэй министр ознакомился с работой первого китайского экспериментального сверхпроводящего токамака (EAST) Института физики плазмы.

«Расширение и наращивание потенциала научно-технического сотрудничества, особенно в сфере естественных наук, являются одним из инструментов продвижения взаимовыгодной кооперации. Это закреплено в совместном заявлении лидеров наших стран в мае этого года. В развитии заданного вектора предлагаю обсудить не только текущие проекты, но и перспективы дальнейшего сотрудничества», — отметил Фальков, которого цитирует канал.

Хоу Цзяньго выразил абсолютное согласие с необходимостью расширять сотрудничество. «Мы надеемся, что благодаря этому визиту удастся продвинуть нашу работу в области фундаментальных исследований на основе крупных научных установок», — отметил глава Китайской академии наук.

