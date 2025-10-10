Фальков и глава академии наук КНР договорились о сотрудничестве

«Расширение и наращивание потенциала научно-технического сотрудничества, особенно в сфере естественных наук, являются одним из инструментов продвижения взаимовыгодной кооперации. Это закреплено в совместном заявлении лидеров наших стран в мае этого года. В развитии заданного вектора предлагаю обсудить не только текущие проекты, но и перспективы дальнейшего сотрудничества», — отметил Фальков, которого цитирует канал.