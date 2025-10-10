Цифровой суд: Священник Бобров рассказал, какие тайны лучше не доверять ИИ

Церковь оценивает не саму технологию, а то, как человек её использует. ИИ — это инструмент, как молоток или компьютер. Молотком можно построить храм, а можно разбить витрину. Так и с нейросетями: они могут помогать в образовании, медицине, творчестве, но могут служить и для обмана, клеветы, создания ложной информации.