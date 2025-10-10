В Госдуме обсудили борьбу с «синим чудовищем» и «зайцем со злобной улыбкой»

В Государственной думе РФ обсудили идею введения обязательной экспертизы игрушек, а также борьбу с «синим чудовищем» и «зайцем со злобной улыбкой». Об этом сообщило издание РБК.
Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова высказалась, что игрушки стали инструментом гибридной войны, через который производители «отрывают детей от любви к Родине». Она назвала такие куклы, как Enchantimals и Monster High. По ее словам, они могут вызвать у детей страхи и психические нарушения. Нужно воссоздать в стране институт игрушек, который бы занимался не только их разработкой, но и психологической оценкой, подчеркнула депутат.
Первый зампредседателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая во время обсуждения говорила о «синих чудовищах» и «зайцах со злобной улыбкой». Она отметила, что умышленно не произносит название игрушек, потому что не хочет их рекламировать.
По ее словам, в результате работы, которую намерены провести для борьбы с деструктивными игрушками, на полках магазинов не будет ни «гробиков», ни «головы, которая выскакивает из унитаза», сказано в статье.
В российских магазинах появились аналоги лабубу — необычные игрушки-монстры под названием Фагглеры, которые имеют человеческие зубы. Депутат Брянской областной думы и глава общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что эти игрушки негативно влияют на детское сознание.