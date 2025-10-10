В Госдуме обсудили борьбу с «синим чудовищем» и «зайцем со злобной улыбкой»

Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова высказалась, что игрушки стали инструментом гибридной войны, через который производители «отрывают детей от любви к Родине». Она назвала такие куклы, как Enchantimals и Monster High. По ее словам, они могут вызвать у детей страхи и психические нарушения. Нужно воссоздать в стране институт игрушек, который бы занимался не только их разработкой, но и психологической оценкой, подчеркнула депутат.