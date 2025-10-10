В возрасте 92 лет умер лауреат Нобелевской премии Джон Гердон

Ранее стало известно о смерти итальянского актёра театра и кино Паоло Боначелли, известного по сериалу «Спрут». Артист начал свою карьеру в 1961 году и за годы работы снялся более чем в 130 кино- и телефильмах и сериалах, участвуя в проектах как национального, так и международного масштаба. В его фильмографии значатся такие картины, как «Миссия невыполнима 3», «Пурпурная дива», «Синдром Стендаля» и «Калигула».