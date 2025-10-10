Вкус из детства: готовим по ГОСТу ту самую картошку с хрустящей сырной корочкой

В этом списке всё исключительно по делу и на своих местах. Картофель обязательно чистим: это особенно важно для детского питания, чтобы избавиться от соланина, который в наибольшей концентрации содержится под кожурой. Сметану для этого блюда никогда не используем в чистом виде, только как специально подготовленный соус на основе муки. Так он получается более диетическим и густым, обволакивая каждый кусочек картошки. А сыр «Российский» даёт узнаваемую тягучесть и вкус.