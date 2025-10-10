В Госдуме предложат изменить порядок работы с долгами за капремонт

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается разрешить привлекать управляющие компании многоквартирных домов (МКД) и платежных агентов к учету взносов на капитальный ремонт и взысканию задолженности за него, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым, а также первый вице-спикер СФ Владимир Якушев. Изменение предлагается внести в статью 183 Жилищного кодекса РФ.
«Функции регоператора по начислению взносов на капремонт собственникам помещений в МКД, предоставлению платежных документов таким собственникам для уплаты взносов на капремонт общего имущества в МКД, взысканию задолженности по их оплате, в том числе уплаченных пеней, от имени и в интересах регоператора могут быть переданы платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, а также лицам, осуществляющим деятельность по управлению МКД на основании договора, заключенного с регоператором, в случае, если это предусмотрено законом субъекта РФ», — сказано в сопроводительных документах.
Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтора инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ситуация с капремонтом сегодня далека от идеала. По его словам, долги по взносам на капремонт растут из года в год, что приводит к нехватке средств на своевременный ремонт крыш, подвалов, лифтов и фасадов домов.
«Сегодня по закону вести учет долгов и бороться с неплательщиками может только одна структура — регоператор. А он зачастую просто не справляется с этим объемом работы: не хватает ни людей, ни современных технологий. Получается замкнутый круг: деньги на ремонт собраны не полностью, значит, запланированный ремонт откладывается или выполняется не в полном объеме. Мы предлагаем простое и логичное решение: дать право работать с долгами по капремонту тем, кто уже успешно делает это с долгами за коммунальные услуги — управляющим компаниям и профессиональным платежным агентам», — отметил он.
Кошелев подчеркнул, что платежные агенты — это не «частники с улицы», а участники рынка, которые работают под строгим контролем Банка России по специальному федеральному закону.
По мнению парламентария, принятие данной инициативы позволит увеличить собираемость взносов, а значит, у регионов появится больше реальных денег, чтобы выполнить план по капремонту.
«Наша цель сделать ремонты в домах более предсказуемыми и качественными. Мы убираем бюрократическую монополию, которая сегодня тормозит процесс, и подключаем к решению проблемы тех, кто имеет для этого реальные ресурсы и компетенции», — заключил он.