Гинцбург: Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек

Разрешение на применение МРНК-технологии может быть получено в течение одного-полутора месяцев, набрано 30 человек для лечения российской вакциной от рака. Об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Центр занимается работой над персонализированной МРНК-вакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. Ее будут вводить в экспериментальном режиме больным меланомой на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии онкологии поданы в Министерство здравоохранения РФ.
— Мы рассчитываем на разрешение применения разработанной технологии в ближайшие месяц-полтора. Набрано по 15 человек в каждом из онкологических центров, проанализирована их генетическая информация и определен состав персонифицированных препаратов, — сообщил Гинцбург в беседе с «Российской газетой».
По его словам, разрабатываемая технология универсальна и будет полезна для лечения различных онкологических нозологий.
Российские лекарства, предназначенные для лечения рака крови и опухолей, находятся на финальной стадии разработки. Об этом 29 сентября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.