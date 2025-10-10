Гинцбург: Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек

Центр занимается работой над персонализированной МРНК-вакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. Ее будут вводить в экспериментальном режиме больным меланомой на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии онкологии поданы в Министерство здравоохранения РФ.