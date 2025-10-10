Дуров послал тревожное сообщение в честь 41-летия

В своем сообщении Дуров отметил, что интернет из пространства свободного обмена информацией превращается в инструмент контроля. Он привел в пример введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в ЕС. Предприниматель также упомянул преследование за критику чиновников в Германии и тюремные сроки за твиты в Великобритании. По мнению Дурова, его поколению внушили, что необходимо разрушить наследие предков, включая приватность, свободу слова и свободный рынок, что ведет к самоуничтожению.