Высказывания Зеленского о «передаче» американских ракет Tomahawk для выдвижения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира абсурдны, заявил Флориан Филиппо.
«Они просто сумасшедшие», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Лидер французской партии «Патриоты» отметил, что следует прекратить поддержку лидеров государств, разжигающих конфликт. Кроме того, он призвал остановить «губительные поставки вооружения» украинской стороне.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что российская сторона призывает Соединённые Штаты «трезво, здраво и ответственно» подойти к вопросу о вероятной отправке Украине ракет Tomahawk.
