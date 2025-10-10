Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года

«Говоря о вероятных изменениях в четвертом квартале на рынке труда, почти половина опрошенных (49%) прогнозируют сохранение дефицита рабочих специальностей. В то же время 33% участников исследования считают, что рынок труда будет оставаться спокойным, и соискатели будут крепче держаться за свои текущие места», — уточняется в исследовании.