Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более четверти работодателей (26%) увеличили зарплаты своих работников по итогам третьего квартала этого года, следует из исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Для 34% предприятий по итогам третьего квартала процесс закрытия вакансий стал более длительным, а в 26% компаний произошло повышение зарплат сотрудникам, что является позитивным сигналом для работников. Двадцать пять процентов предприятий сократили направления своей деятельности, вероятно, оптимизируя бизнес-процессы», — говорится в исследовании.
Согласно данным, 17% работодателей сохранили или расширили штат сотрудников, а у 13% опрошенных в третьем квартале вакансии стали закрываться быстрее. К более активному использованию гибридного формата работы пришли 8% компаний, а 5% полностью перевели сотрудников на удаленную работу или значительно увеличили ее долю.
«Говоря о вероятных изменениях в четвертом квартале на рынке труда, почти половина опрошенных (49%) прогнозируют сохранение дефицита рабочих специальностей. В то же время 33% участников исследования считают, что рынок труда будет оставаться спокойным, и соискатели будут крепче держаться за свои текущие места», — уточняется в исследовании.
Кроме того, почти четверть работодателей (22%) ожидают роста доли вакансий для подработки. Рост интереса со стороны компаний к соискателям старшего поколения ожидают 21% участников опроса, 18% — к молодым специалистам.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 октября этого года, поучаствовали 300 представителей бизнеса из всех регионов России.