Боец РФ Жамцуев эвакуировал раненых сослуживцев под огнём ВСУ

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о подвиге рядового Андрея Шавлова.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Баясхалан Жамцуев спас девять раненых товарищей под обстрелом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что старший сержант оказал раненым сослуживцам первую помощь и эвакуировал.

«В ходе боя на одном из тактических направлений старшим сержантом Жамцуевым была проведена своевременная эвакуация с линии боевого соприкосновения девяти российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Баясхалан оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что профессионализм старшего сержанта помог спасти раненых военных.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о подвиге рядового Андрея Шавлова. Военнослужащий в одиночку проник в тыл ВСУ и в ближнем бою уничтожил двух украинских солдат.

«Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, рядовой Андрей Шавлов обошёл с фланга опорный пункт, скрытно подобрался к блиндажу противника и, пользуясь внезапностью, ворвался на его позиции. Вступив в ближний бой, Андрей из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Действия военного позволили штурмовикам РФ зачистить украинские позиции, а также «перегруппироваться и занять оборону в готовности отражать контратаку».

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.