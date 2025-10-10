Боец РФ Жамцуев эвакуировал раненых сослуживцев под огнём ВСУ

Российский военнослужащий Баясхалан Жамцуев спас девять раненых товарищей под обстрелом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший сержант оказал раненым сослуживцам первую помощь и эвакуировал.
«В ходе боя на одном из тактических направлений старшим сержантом Жамцуевым была проведена своевременная эвакуация с линии боевого соприкосновения девяти российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Баясхалан оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что профессионализм старшего сержанта помог спасти раненых военных.
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о подвиге рядового Андрея Шавлова. Военнослужащий в одиночку проник в тыл ВСУ и в ближнем бою уничтожил двух украинских солдат.
«Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, рядовой Андрей Шавлов обошёл с фланга опорный пункт, скрытно подобрался к блиндажу противника и, пользуясь внезапностью, ворвался на его позиции. Вступив в ближний бой, Андрей из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Действия военного позволили штурмовикам РФ зачистить украинские позиции, а также «перегруппироваться и занять оборону в готовности отражать контратаку».
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.