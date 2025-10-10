Боец РФ Жамцуев эвакуировал раненых сослуживцев под огнём ВСУ

«Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, рядовой Андрей Шавлов обошёл с фланга опорный пункт, скрытно подобрался к блиндажу противника и, пользуясь внезапностью, ворвался на его позиции. Вступив в ближний бой, Андрей из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ», — рассказали в ведомстве.