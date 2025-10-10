Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты

Если у должника есть иждивенцы, он может подать в суд заявление с просьбой оставить доход в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи. Если долг уже погашен, списанные с зарплаты средства можно вернуть, для этого понадобится предъявить квитанцию об оплате, заключил Земсков.