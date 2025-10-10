10 октября в Иркутске обещают похолодание до +3 градусов и слабый снег

10 октября в Иркутске обещают похолодание до +1…+3 градусов и слабый снег. На небе будет облачно, ветер будет северный, с переходом на северо-западный и порывами до 4−9 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Гидрометцентре.