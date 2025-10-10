Ричмонд
10 октября в Иркутске обещают похолодание до +3 градусов и слабый снег

Местами по области также выпадут осадки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

10 октября в Иркутске обещают похолодание до +1…+3 градусов и слабый снег. На небе будет облачно, ветер будет северный, с переходом на северо-западный и порывами до 4−9 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Гидрометцентре.

— Местами по области пройдет небольшой мокрый снег. Усилятся осадки в Слюдянском районе. Порывы северо-западного и северо-восточного ветра достигнут 5−10 м/с, — пояснили синоптики.

Днем столбик термометра установится на отметке +4…-1 градус. При облачной погоде похолодает до −2…-7. А на Байкале 10 октября будет дуть северо-западный ветер 6−11 м/с, а температура воздуха составит 0…+5 градусов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье восстановили авиасообщение с отдаленными районами.