В МВД раскрыли пять основных схем мошенничества с доставкой еды

Третья схема мошенничества связана с подменой блюд или доставкой «пустышек». Суть ее заключается в том, что мошенники выдают себя за курьеров и действительно доставляют заказы, но они либо привозят неполные заказы, либо вовсе подменяют блюда, а затем требуют дополнительную плату.