В МВД раскрыли пять основных схем мошенничества с доставкой еды

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. МВД установило пять наиболее распространенных схем обмана россиян, связанных с доставкой еды. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Первая из них основана на фальшивых сайтах и приложениях, когда аферисты создают копии популярных сервисов доставки еды. Если пользователь вводит там данные своей карты или логин/пароль, эта информация сразу оказывается в распоряжении злоумышленников.
Вторая схема связана с якобы ошибкой при оплате и возвратом денег за заказ. Согласно материалам МВД, в этом случае мошенники сообщают жертве об ошибке в платеже за доставку еды, предлагают вернуть деньги, при этом запрашивают данные карты или коды из СМС.
Третья схема мошенничества связана с подменой блюд или доставкой «пустышек». Суть ее заключается в том, что мошенники выдают себя за курьеров и действительно доставляют заказы, но они либо привозят неполные заказы, либо вовсе подменяют блюда, а затем требуют дополнительную плату.
В топ-5 схем обмана с доставкой еды также вошли фишинговые ссылки в СМС или мессенджерах на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения «скидки», где просят ввести данные карты. По-прежнему распространенной остается схема обмана, связанная с несуществующими акциями и бонусами, когда покупателю обещают невероятные скидки или бонусы, чтобы заманить на фишинговый сайт.