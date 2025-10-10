Правительство Израиля одобрило возвращение всех заложников из Газы

Израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС. Речь идёт об освобождении заложников из сектора Газа. При этом Израилю будут переданы как находящиеся в живых заложники, так и тела погибших.
«Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших», — сказано в релизе, распространённом канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что заложники в рамках сделки между Израилем и ХАМАС могут быть освобождены уже 13 октября.
До этого палестинское движение ХАМАС и Израиль обменялись перечнями заключенных и заложников, которых хотят освободить в рамках сделки о прекращении боевых действий в секторе Газа.
Напомним, предполагается, что ХАМАС передаст оставшихся в живых израильских заложников в течение 72 часов после одобрения сделки правительством Израиля. Для передачи тел погибших заложников необходимо больше времени.