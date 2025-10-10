Сенатор Голов: Завершение эксперимента с НПД не приведёт к отмене самозанятости

Напомним, ранее в Совете Федерации России выступили с инициативой завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход в 2026 году, а не в 2028, как планировалось ранее. Сейчас каждый самозанятый платит налог в размере 6% от доходов, получаемых от юридических лиц, и 4% — от физических лиц. В Правительстве России официально заявили, что система налогового режима для самозанятых останется неизменной до 2028 года. Никаких нововведений в существующих условиях до завершения эксперимента не предусматривается.