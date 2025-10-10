Медиков в Хабаровском крае обяжут отработать три года по направлению

Госдума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает студентов-медиков, которые обучаются в вузах по целевому назначению, отработать три года в государственной больнице или поликлинике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный сайт Госдумы.