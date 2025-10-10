Ричмонд
Медиков в Хабаровском крае обяжут отработать три года по направлению

Иначе им придется вернуть деньги за учебу и оплатить штраф.

Госдума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает студентов-медиков, которые обучаются в вузах по целевому назначению, отработать три года в государственной больнице или поликлинике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный сайт Госдумы.

Будущие медики и фармацевты, которые учатся за счет государства, будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками — регионами, медицинскими организациями или государственными ведомствами, обязуясь прийти к ним на работу после окончания вуза.

Иначе выпускнику придется компенсировать расходы государства на его обучение, а также заплатить солидный штраф — в двукратном размере от потраченных бюджетных денег.

Как рассказал первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, треть выпускников медицинских вузов либо вообще не хотят быть врачами, либо уходят в коммерческий сектор.

В стране не хватает 29 тысяч специалистов. Острейший дефицит кадров испытывают все регионы, в том числе и Хабаровский край.

Новые правила целевого обучения предполагают введение трехлетнего наставничества для молодых специалистов. То есть опытные врачи помогут начинающему медику освоить выбранную им специальность.