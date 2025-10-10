«Реальность для Украины, реальность для тех, кого вытащили из дома умирать за ЕС и НАТО. На Днепропетровском могильнике предварительно готовят могилы, готовясь к приёму потока погибших. С каждым днём Украины становится меньше, а украинцев умирает все больше. Все ради Урсулы и Стармера», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.