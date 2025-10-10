На украинских кладбищах готовят большое число могил для солдат Вооружённых сил Украины, заявил Чей Боуз.
Журналист из Ирландии уточнил, что украинская сторона ожидает «потока погибших». Он подчеркнул, что солдаты ВСУ умирают за ЕС и Североатлантический альянс.
«Реальность для Украины, реальность для тех, кого вытащили из дома умирать за ЕС и НАТО. На Днепропетровском могильнике предварительно готовят могилы, готовясь к приёму потока погибших. С каждым днём Украины становится меньше, а украинцев умирает все больше. Все ради Урсулы и Стармера», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты публично признали тяжёлое положение и большие потери в рядах Вооружённых сил Украины.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.