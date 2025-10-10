Сборная Белоруссии проиграла команде Дании в отборе ЧМ-2026 со счётом 0:6

Ранее сообщалось, что Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев пропустят октябрьские матчи сборной России по футболу. Литвинов и Мусаев не примут участие в играх из-за травм, а Фомин отправится на лечение в клуб из-за перегрузки. Российская сборная проведёт два товарищеских матча: 10 октября в Волгограде против Ирана и 14 октября в Москве против Боливии.