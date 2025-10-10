Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров выразил тревогу за свободный интернет

Дуров отметил, что государства, некогда считавшиеся оплотом демократии, внедряют технологии тотального контроля.

Источник: Аргументы и факты

Основатель Telegram Павел Дуров выразил обеспокоенность будущим свободного интернета, заявив, что ряд западных стран вводит «антиутопические меры», угрожающие цифровым свободам.

Свое заявление он опубликовал в день своего 41-летия, подчеркнув, что для его поколения «остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный нашими отцами».

Дуров отметил, что государства, некогда считавшиеся оплотом демократии, внедряют технологии тотального контроля — цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Европейском союзе. По его мнению, эти меры подрывают фундаментальные принципы конфиденциальности и свободы выражения мнений.

Он также обратил внимание на усиливающееся давление властей на граждан и технологические компании: в Германии, по его словам, преследуют тех, кто критикует чиновников, в Великобритании тысячи людей получают тюремные сроки за публикации в соцсетях, а во Франции возбуждают уголовные дела против предпринимателей, отстаивающих право пользователей на приватность.

Ранее Дуров рассказал, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как у его дома появилась подозрительная посылка.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше