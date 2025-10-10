Дуров выразил тревогу за свободный интернет

Основатель Telegram Павел Дуров выразил обеспокоенность будущим свободного интернета, заявив, что ряд западных стран вводит «антиутопические меры», угрожающие цифровым свободам.
Свое заявление он опубликовал в день своего 41-летия, подчеркнув, что для его поколения «остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный нашими отцами».
Дуров отметил, что государства, некогда считавшиеся оплотом демократии, внедряют технологии тотального контроля — цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Европейском союзе. По его мнению, эти меры подрывают фундаментальные принципы конфиденциальности и свободы выражения мнений.
Он также обратил внимание на усиливающееся давление властей на граждан и технологические компании: в Германии, по его словам, преследуют тех, кто критикует чиновников, в Великобритании тысячи людей получают тюремные сроки за публикации в соцсетях, а во Франции возбуждают уголовные дела против предпринимателей, отстаивающих право пользователей на приватность.
Ранее Дуров рассказал, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как у его дома появилась подозрительная посылка.