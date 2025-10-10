Дуров выразил тревогу за свободный интернет

Он также обратил внимание на усиливающееся давление властей на граждан и технологические компании: в Германии, по его словам, преследуют тех, кто критикует чиновников, в Великобритании тысячи людей получают тюремные сроки за публикации в соцсетях, а во Франции возбуждают уголовные дела против предпринимателей, отстаивающих право пользователей на приватность.