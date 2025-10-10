Офицера США приговорили к тюрьме за сообщение секретных данных «украинке»

В Соединенных Штатах суд приговорил 64-летнего подполковника в отставке Дэвида Слейтера к почти шести годам тюрьмы за передачу секретных данных женщине, которая выдавала себя за украинку. Об этом сообщило издание Courthouse News Service.
По данным следователей, в начале 2022 года офицер познакомился с женщиной на сайте знакомств и стал с ней переписываться. Во время общения он делился сведениями о перемещениях представителей Североатлантического альянса, визитах конгрессменов на Украину, военных целях и оценках российского потенциала.
Слейтер имел доступ к секретной информации, так как после увольнения из армии продолжал работать гражданским специалистом в Стратегическом командовании ВВС США.
Уточняется, что общение с «украинкой» велось через мессенджеры и электронную почту с февраля по апрель 2022 года. В переписке она называла офицера «любимым тайным информатором» и благодарила за «ценные сведения».
Суд признал его виновным в сговоре с целью разглашения информации, касающейся нацобороны. Американец признал вину и заявил, что не осознавал серьезности своих действий, считая, что сообщает данные из открытых источников. Адвокат подполковника ссылался на ухудшение здоровья и посттравматическое стрессовое расстройство своего подзащитного. Суд назначил ему минимальный срок — 70 месяцев тюрьмы, год ограничения свободы и штраф в 25 тысяч долларов, сказано в статье.
