Офицера США приговорили к тюрьме за сообщение секретных данных «украинке»

Суд признал его виновным в сговоре с целью разглашения информации, касающейся нацобороны. Американец признал вину и заявил, что не осознавал серьезности своих действий, считая, что сообщает данные из открытых источников. Адвокат подполковника ссылался на ухудшение здоровья и посттравматическое стрессовое расстройство своего подзащитного. Суд назначил ему минимальный срок — 70 месяцев тюрьмы, год ограничения свободы и штраф в 25 тысяч долларов, сказано в статье.