Качество воздуха замеряют во Владивостоке из-за пожара на мусорном полигоне

Роспотребнадзор по Приморскому краю ежедневно проводит замеры качества атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к полигону твёрдых бытовых отходов во Владивостоке, включая район бухты Лазурная, посёлок Рыбачий и однократно в районе Второй Речки по показаниям ветра.