Качество воздуха замеряют во Владивостоке из-за пожара на мусорном полигоне

Роспотребнадзор по Приморскому краю ежедневно проводит замеры качества атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к полигону твёрдых бытовых отходов во Владивостоке, включая район бухты Лазурная, посёлок Рыбачий и однократно в районе Второй Речки по показаниям ветра.
Специалисты управления и Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае измеряют содержание оксида азота, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака, формальдегида, метанола, фурфурола, взвешенных частиц PM10 и PM2.5, а также мощность гамма-излучения.
Результаты лабораторных исследований не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, а радиационный фон соответствует естественным значениям Приморского края, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В понедельник, 6 октября, пожар на полигоне по адресу улица Холмистая, 1 охватил более тысячи квадратных метров. Затруднённый подъезд пожарной техники к очагу возгорания осложнил тушение.
Прокуратура Владивостока организовала проверку обстоятельств возгорания, установив отсутствие у эксплуатанта полигона достаточных противопожарных мер и труднодоступность территории для расчётов спасательных служб.
Жители прилегающих микрорайонов жаловались на сильное задымление и запах продуктов горения, однако угрозы здоровью населения не зафиксировано.