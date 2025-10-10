Бухгалтеру из Хабаровска вернули 1,5 миллиона рублей задолженности по зарплате

В Хабаровском крае строительная компания выплатила своему работнику крупную задолженность по заработной плате только после вмешательства судебных приставов. 53-летняя женщина работала главным бухгалтером в фирме, которая занимается строительством частных домов. В течение полугода работодатель не платил ей зарплату, и общая сумма долга достигла 1 миллиона 413 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Бухгалтер пыталась решить вопрос самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда она обратилась в суд, который встал на ее сторону. Суд обязал компанию не только выплатить всю задолженность, но и компенсацию за задержку в размере 157 тысяч рублей.
Когда фирма отказалась добровольно исполнять решение суда, за дело взялись судебные приставы из Ванинского района. Они выяснили, что у компании есть автомобиль Toyota RAV4, и наложили на него арест. Руководству фирмы разъяснили, что дальнейшее бездействие может привести к уголовной ответственности.
Принятые меры возымели эффект — компания быстро перечислила бухгалтеру все положенные деньги. Таким образом, трудовые права жительницы поселка Ванино были полностью восстановлены, и она получила свыше 1,5 миллиона рублей, которые ей задолжал недобросовестный работодатель.