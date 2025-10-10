Ричмонд
Трамп заявил, что США продают много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продает много оружия Североатлантическому альянсу для дальнейшей отправки на Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продает много оружия Североатлантическому альянсу для дальнейшей отправки на Украину.

— Мы продаем НАТО много оружия. И, я полагаю, что большая его часть идет на Украину, — сказал он на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает РИА Новости.

9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача Киеву ракет Tomahawk со стороны Штатов нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям. По ее словам, такое решение, если его примут, приведет к дальнейшей эскалации конфронтации, которая может осложнить поиск урегулирования кризиса на Украине.

Она подчеркнула, что Россия внимательно следит за ситуацией и призывает США к предельной сдержанности в данном вопросе, надеясь, что российские сигналы будут услышаны.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка ВСУ ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против РФ и к еще большей эскалации, из которой будет сложно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

