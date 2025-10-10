Трамп заявил, что США продают много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине

По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка ВСУ ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против РФ и к еще большей эскалации, из которой будет сложно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».