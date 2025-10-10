WNP: Польша за два года потратила на помощь Киеву 29 миллиардов долларов

Польские власти в 2022—2023 годах потратило на помощь украинской стороне около 29 миллиардов долларов, сообщает WNP.
Издание ссылается на соответствующий отчёт.
«В 2022—2023 годах расходы польского правительства на помощь Украине и её гражданам, проживающим в Польше, составили 106 миллиардов злотых — эквивалент 3,83 ВВП — вместе с военной помощью», — говорится в публикации.
В материале сказано, что за два года Варшава предоставила Киеву 586 бронированных машин, 137 артиллерийских систем, а также 318 танков.
«Этот объём помощи ставит Польшу на третье место после Соединённых Штатов (68 миллиардов евро или 0,31 ВВП) и ФРГ (33 миллиарда евро или 0,84 ВВП)», — пишет издание.
Ранее депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий заявил, что Варшава предоставила Украине значительную помощь, несмотря на сложную историю между двумя государствами, но в ответ сталкивается лишь с нападками со стороны Киева.