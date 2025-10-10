Самозанятые Хабаровского края смогут оформить больничный и сохранить доход

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что размер пособия зависит от страхового стажа, суммы и срока уплаты взносов. При страховой сумме 35 тысяч рублей пособие составит от 14 700 до 35 000 рублей, при 50 000 — от 21 000 до 50 000 рублей. Для тех, кто будет платить взносы более 18 и 24 месяцев и не обращался за пособием, предусмотрены скидки — 10 % и 30 % соответственно.