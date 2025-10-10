Самозанятые Хабаровского края смогут оформить больничный и сохранить доход

В Хабаровском крае самозанятые с 2026 года смогут получать оплачиваемые больничные. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о добровольном вступлении самозанятых в систему социального страхования на случай временной нетрудоспособности.
Эксперимент стартует 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года.
Чтобы получить пособие, самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде России и ежемесячно вносить платежи. Размер взноса зависит от выбранной страховой суммы: при 35 тысячах рублей — 1344 рубля в месяц, при 50 тысячах — 1920 рублей. Право на выплату пособия появится после шести месяцев непрерывной уплаты взносов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что размер пособия зависит от страхового стажа, суммы и срока уплаты взносов. При страховой сумме 35 тысяч рублей пособие составит от 14 700 до 35 000 рублей, при 50 000 — от 21 000 до 50 000 рублей. Для тех, кто будет платить взносы более 18 и 24 месяцев и не обращался за пособием, предусмотрены скидки — 10 % и 30 % соответственно.
Как ранее отметил премьер-министр Михаил Мишустин, доход самозанятых напрямую зависит от заказов, и болезнь может оставить их без средств. «Добровольное социальное страхование позволит таким работникам обезопасить себя на случай болезни», — сказал он в интервью Парламентской газете.
В Хабаровском крае зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых, для многих из которых новый законопроект станет реальной возможностью сохранить доход при болезни.