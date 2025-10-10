Названы российские города с самым доступным жильём

Несмотря на общую тенденцию, специалист отметил, что уже в октябре средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке превысила 100 тыс. рублей во всех российских городах-миллионниках. Для сравнения: в начале года в Волгограде и Челябинске цены составляли 96 тыс. и 98,6 тыс. рублей соответственно. Более того, это привело к смене лидеров в рейтинге доступности жилья, где долгое время первые позиции удерживали Волгоград и Омск.