Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты поддерживает предложение о диверсификации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков.
Соответствующее предложение ранее озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы поддерживаем диверсификацию», — сказал министр.
