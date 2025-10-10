Ричмонд
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке

Котяков поддержал идею о диверсификации ставки по семейной ипотеке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты поддерживает предложение о диверсификации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков.

Соответствующее предложение ранее озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы поддерживаем диверсификацию», — сказал министр.

