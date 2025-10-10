Ричмонд
Протокол о нарушении Монеточкой* правил деятельности иноагента рассмотрят в конце октября

Басманный суд Москвы назначил на 28 октября рассмотрение административного дела против певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной как Монеточка*. Об этом сообщили в судебных органах, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«Протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении Гырдымовой*, назначен к рассмотрению на 28 октября в 14:00 мск», — рассказал представитель суда.

В случае признания вины, Монеточке* может быть назначен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Ранее стало известно, что Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) полностью погасила предыдущий административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Исполнительное производство, возбуждённое в июне текущего года, было закрыто в связи с полной выплатой долга.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.