Отельеры в Хабаровске обсудят цифровизацию гостиничного бизнеса

В фокусе внимания экспертов — внедрение облачных сервисов и формирование комплексной IT-архитектуры отеля.



Накануне в Хабаровске начал работу третий Дальневосточный форум отельеров. Мероприятие собрало более 100 участников из Дальневосточного федерального округа и других регионов страны. Среди гостей — представители крупных управляющих компаний и сетевых отелей. Цель форума — стратегический переход гостиничной отрасли от традиционных методов управления к передовым цифровым решениям, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— Для туристического рынка Хабаровского края сегодня знаковый день. И если говорить о главных действующих лицах, не умаляя ничьих заслуг, то это, бесспорно, отельеры. Потому что последнее, что увозят с собой туристы, — это впечатления от отеля, и именно они остаются решающими, — отметила и.о. министра туризма Хабаровского края Елена Цымбал.

На форуме участники обсудят, как цифровые инструменты способны повысить качество обслуживания гостей и оптимизировать рабочие процессы персонала.

— Ключевой темой форума стали практические аспекты цифровизации гостиничного бизнеса. В фокусе внимания экспертов — внедрение облачных сервисов и формирование комплексной IT-архитектуры отеля, которые являются залогом конкурентоспособности в современном рынке, — отметили в министерстве туризма края.

Участники форума пройдут обучение по внедрению чат-ботов для автоматизации взаимодействия с гостями, мастер-классы, посвященные повышению эффективности рекламных кампаний и минимизации бизнес-рисков. Завершит образовательный блок тренинг по эффективному целеполаганию, который поможет отельерам выстроить четкую стратегию развития бизнеса в условиях быстро меняющейся рыночной среды.