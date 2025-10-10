Отельеры в Хабаровске обсудят цифровизацию гостиничного бизнеса

— Для туристического рынка Хабаровского края сегодня знаковый день. И если говорить о главных действующих лицах, не умаляя ничьих заслуг, то это, бесспорно, отельеры. Потому что последнее, что увозят с собой туристы, — это впечатления от отеля, и именно они остаются решающими, — отметила и.о. министра туризма Хабаровского края Елена Цымбал.