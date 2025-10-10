Во Владивостоке задержали мужчину за поджог автомобиля из-за ссоры на дороге

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о поджоге автомобиля, который произошел на улице Днепровской. Местная жительница припарковала свой Nissan Juke во дворе дома вечером, а ночью соседи сообщили ей, что машина горит. Женщина сразу обратилась в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».