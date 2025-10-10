Ричмонд
Во Владивостоке задержали мужчину за поджог автомобиля из-за ссоры на дороге

43-летний ранее судимый мужчина полностью признал вину.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о поджоге автомобиля, который произошел на улице Днепровской. Местная жительница припарковала свой Nissan Juke во дворе дома вечером, а ночью соседи сообщили ей, что машина горит. Женщина сразу обратилась в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро найти подозреваемого.

Как выяснилось, поджог был совершен из мести. Мужчина рассказал, что ранее у него произошел дорожный конфликт с владелицей автомобиля, и он решил таким образом отомстить.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога. Поджигателю не только грозит уголовная ответственность, но и предстоит возместить весь материальный ущерб, причиненный владелице автомобиля.