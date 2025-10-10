Ричмонд
Слухи об отключении интернета в Новосибирске не подтвердились

Ранее пользователи соцсетей распространяли информацию о том, что с вечера пятницы до утра понедельника связь будет недоступна из-за масштабных технических работ.

Источник: Аргументы и факты

В социальных сетях и СМИ появились сообщения о якобы полном отключении интернета на всей территории России, включая Новосибирскую область. Пресс-служба Минцифры опровергла эти сведения. Об этом пишет Atas.info.

Ранее пользователи соцсетей распространяли информацию о том, что с вечера пятницы до утра понедельника связь будет недоступна из-за масштабных технических работ. В Министерстве цифрового развития заявили, что это не соответствует действительности.

«Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме с учётом региональных особенностей обеспечения безопасности. Каких-либо планов по его отключению не существует», — отметили в ведомстве.

Жителям региона рекомендуют не поддаваться панике и проверять сведения только через официальные источники — сайт Минцифры и его аккаунты в соцсетях.