Фейк об отключении интернета проверил хабаровчан на внимательность

По стилю фейковое сообщение напомнило рассылки времён пандемии 2020 года, когда по мессенджерам гуляли «официальные объявления» о всеобщем карантине, закрытии банков и связи. Тогда, как и теперь, тексты выглядели убедительно — с гербом, канцелярскими фразами и подписью «пресс-службы».