Фейк об отключении интернета проверил хабаровчан на внимательность

В Хабаровске жители массово пересылали сообщение, якобы выпущенное пресс-службой Минцифры России, сообщает hab.aif.ru.
В нём утверждалось, что в выходные по всей стране «планово отключат интернет» — с 10 по 13 октября. В тексте говорилось о «повышении стабильности и суверенитета российского сегмента сети».
Позже Минцифры в своём телеграм-канале официально опровергло эту информацию: ведомство сообщило, что никаких планов по отключению интернета нет, а все виды связи — фиксированный, мобильный и спутниковый — работают в штатном режиме.
По стилю фейковое сообщение напомнило рассылки времён пандемии 2020 года, когда по мессенджерам гуляли «официальные объявления» о всеобщем карантине, закрытии банков и связи. Тогда, как и теперь, тексты выглядели убедительно — с гербом, канцелярскими фразами и подписью «пресс-службы».
Хабаровчане, заметив странный тон и оформление фейка, быстро усомнились в его подлинности и начали делиться ссылкой на опровержение.
Минцифры призвало пользователей не доверять непроверенным источникам и ориентироваться только на официальные ресурсы.