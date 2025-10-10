Генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс обвинили в мошенничестве

По информации прессы, обвинения связаны с ипотекой, оформленной Джеймс для оказания помощи своей племяннице в приобретении жилья в штате Вирджиния. В одном из документов она указала, что этот дом будет являться её основным местом проживания. Однако адвокаты Джеймс настаивают на том, что это является ошибкой, и в других документах она указывала, что данная недвижимость не будет её основной резиденцией.