ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp

Аналитик Волин: пользователей WhatsApp поражает вирус, замаскированный под чеки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователей мессенджера WhatsApp поражает новый вирус, который замаскирован под чеки или медицинские документы. Прямой опасности он не несет, однако свидетельствует о серьезных рисках, рассказал агентству «Прайм» IT-эксперт Иван Волин.

Пользователей атакует вирусная программа Sorvepotel, которая рассылает zip-файла. При попытке его распаковки на десктопной версии WhatsApp (принадлежит Meta*), вирус поселяется в компьютере и сам рассылает себя по контакт-листу.

Прямой опасности он не несет — самое большее, аккаунт пользователя могут заблокировать за нарушение правил мессенджера. Однако проблема таких вирусов в другом.

«Уязвимость может впоследствии привести уже к настоящему заражению. Компьютер вовлекается в зараженную сеть и под управлением злоумышленников участвует в атаках на другие системы», — объяснил Волин.

Не следует открывать никаких заархивированных файлов и не загружать ничего, в чем вы на 100 процентов не уверены. Есть ИИ-программы, которые легко проверят содержимое подозрительных архивов и расскажут, что внутри, заключил он.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.