Астрологи назвали три знака зодиака, которые скоро встретят свою любовь

Октябрь обещает быть месяцем, в котором финансы будут вести себя как на американских горках — то вверх, то вниз, и удержаться сможет далеко не каждый. Но для трех знаков зодиака все эти финансовые испытания обернутся не головной болью, а настоящей удачей — именно они смогут превратить нестабильность в богатый урожай возможностей. Счастливчиков назвала «Вечерней Москве» эзотерик Аделина Панина.