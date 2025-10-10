«Стресслаксия»: психолог рассказала, почему расслабление может пугать

Современные методы релаксации не всегда помогают людям с высоким уровнем тревоги. Иногда попытки успокоиться и снять стресс приводят к обратному эффекту. Человек начинает фиксироваться на своих страхах и ощущает еще большее напряжение. Даже появился новый термин — «стресслаксия или “напряжение от расслабления”. Об этом KP.RU рассказала психолог Евгения Морозова.