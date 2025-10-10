Ричмонд
«Стресслаксия»: психолог рассказала, почему расслабление может пугать

Психолог Морозова: попытки снять стресс иногда создают еще больше тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Современные методы релаксации не всегда помогают людям с высоким уровнем тревоги. Иногда попытки успокоиться и снять стресс приводят к обратному эффекту. Человек начинает фиксироваться на своих страхах и ощущает еще большее напряжение. Даже появился новый термин — «стресслаксия или “напряжение от расслабления”. Об этом KP.RU рассказала психолог Евгения Морозова.

— Я сталкивалась в своей практике с таким явлением, когда при попытке расслабиться человек испытывает еще больший стресс. Однако если есть высокий уровень напряжения, то обычные практики становятся не эффективны, — отметила эксперт.

Процесс выглядит как замкнутый круг: человек пытается расслабиться, но мысли о тревоге усиливаются, и организм получает дополнительный стресс. Часто это проявляется через «страх страха», когда человек боится повторения панической атаки, и это самопроизвольно вызывает усиление тревоги.

Морозова подчеркивает, что в таких случаях важно вовремя обратиться к специалистам. Если тревога слишком сильна, помощь профессионала и, при необходимости, медикаментозная терапия могут разорвать порочный круг и вернуть возможность расслабляться.