Дуров не хочет праздновать день рождения из-за отсутствия свободы интернета

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него нет желания праздновать свой 41-й день рождения. Бизнесмен мотивировал это обеспокоенностью ситуацией со свободой слова и решениями ряда западных стран, которые могут разрушить традиции, приватность, суверенитет и ряд свобод.
«Но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный нашими отцами», — написал Дуров в Telegram-канале.
Дуров назвал меры, которые вводятся в ряде стран, «антиутопическими». Речь идёт о цифровых удостоверениях личности в Великобритании, массовом сканировании личных сообщений на территории Евросоюза и онлайн-проверку возраста в Австралии.
Эти меры могут привести к моральному, интеллектуальному, экономическому и даже биологическому самоуничтожению человечества, резюмировал Дуров.
Ранее Павел Дуров резко раскритиковал действия французских властей, назвав их крестовым походом против свободы слова и технологического прогресса.
