В Хабаровском крае бурый медведь вышел к дачникам и напугал людей

Случай в СНТ «Горизонт» — ещё один пример того, как дикая природа Хабаровского края может войти в непосредственный контакт с человеком. Охотоведы продолжают наблюдение и просят жителей немедленно сообщать о любых новых появлениях медведей и других диких животных рядом с населёнными пунктами.