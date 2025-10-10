Ричмонд
В Хабаровском крае бурый медведь вышел к дачникам и напугал людей

Охотоведы выехали в садоводческое товарищество.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае в садоводческом товариществе «Горизонт», расположенном недалеко от села Сергеевка, местные жители заметили бурого медведя. Животное подошло к дачным участкам, что вызвало тревогу среди дачников и садоводов.

На место прибыли охотоведы, чтобы оценить ситуацию и при необходимости безопасно отогнать медведя от населённого пункта. Пока угрозы жизни людей не зафиксировано, однако специалисты напоминают о важности осторожности и соблюдения правил поведения при встрече с диким животным.

По словам экспертов, появление медведя возле жилых участков может быть связано с поиском пищи и уменьшением кормовой базы в лесу. Жителям рекомендуется хранить продукты и отходы в закрытых помещениях, чтобы не привлекать хищника к домам.

Случай в СНТ «Горизонт» — ещё один пример того, как дикая природа Хабаровского края может войти в непосредственный контакт с человеком. Охотоведы продолжают наблюдение и просят жителей немедленно сообщать о любых новых появлениях медведей и других диких животных рядом с населёнными пунктами.